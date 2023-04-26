Özdemir’in anket iddiası: ORC müdürü verilerle, Altaylı alınan risklerle karşı çıktı

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde gösteren hiçbir anket olmadığını öne süren Cüneyt Özdemir’e ‘saha’dan yanıt geldi.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 10 anket şirketinin verilerini paylaşıp sekizinde Kılıçdaroğlu’nun önde olduğunu belirtti. Gazeteci Fatih Altaylı’ysa Erdoğan’ın ‘geriye düştüğünü gördüğü için’ aldığı risklere dikkat çekti.

Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir, Mehmet Pösteki. (YouTube)

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın önünde gösteren hiçbir anketin olmadığını ileri sürmüştü: “Bir sürü insan ‘O gün geldiğinde’ diyerek zil takmış oynuyor. Bakıyorsun şu an bütün araştırmalarda Ak Parti birinci çıkıyor. Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek de var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi. Özellikle millet ittifakında. Her iki taraf için de zor bir seçim bu. Millet ittifakının oyu toplamda Erdoğan’ı yakalıyor ama toplamda yakalıyor. AK Parti hala Türkiye’nin birinci partisi. Senin hiç gördüğün anket var mı şu anda AK Parti’nin CHP’nin gerisine düştüğü?”

10 anketin ikisinde Erdoğan önde

Özdemir’in bu iddiasına hem araştırmacılardan hem de gazetecilerden yalanlama geldi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 10 anket şirketinin verilerini paylaşarak Özdemir’e, “Sayın Özdemir bakış açınızı değiştirmelisiniz zira Beştepe dışında nereden bakarsanız bakın dediğiniz gibi bir sonuç yok” şeklinde yanıt verdi. Pösteki’nin paylaştığı 10 anketin sadece ikisinde Erdoğan önde.

Sayın Özdemir bakış açınızı değiştirmelisiniz zira Beştepe dışında nereden bakarsanız bakın dediğiniz gibi bir sonuç yok@cuneytozdemir pic.twitter.com/dgzFWhbVlu — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) April 25, 2023

Erdoğan’ın aldığı riskler

Özdemir’e Fatih Altaylı’dan da yanıt gecikmedi. Altaylı, bugünkü yazısında Erdoğan’ın sağlığını tehlikeye atarak miting yapmaya başlamasına dikkat çekti. Erdoğan’ın geriye düştüğünü anladığı için böyle bir risk aldığını kaydeden Altaylı, yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

*Bazı iktidar yanlısı gazeteciler ya da İletişim Başkanlığı ile yakın ilişkideki yayıncılar, son günlerde anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık ara önde olduğu bilgisini yaymaya başladılar.

*Anketlerle ilgili genel fikrimi biliyorsunuz. Bu kadar çok anket yapılıyor olması imkansız ve anketlerin büyük bölümü güvenilir olmaktan çok uzak.

*Ve bunca anket içinde elbette “bazılarının” Erdoğan’ı önde gösterdiği de doğru ama “Tüm anketlerde Erdoğan önde” demek pek mümkün değil.Hatta tersini söyleyen anket sayısı benim gördüğüm kadarıyla daha fazla.

*Zaten eğer bazılarının iddia ettiği ya da bazılarına yazdırılıp söyletildiği gibi bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum.

*Bunu düşünmememin sebebi açık söyleyeyim bizim gördüğümüz ya da bize gösterilen anketler değil.

*Ben daha çok eylemlere bakıyorum. Bu seçim döneminde il il gezip miting yapmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçime 25 gün kala ani bir karar değişikliğine yöneltip, sağlığını riske atma pahasına yurt gezileri ve il mitingleri yapmaya yönelten şey, herhalde anketlerde açık ara önde olması ve seçimi rahatça kazanacağına olan inancı olmasa gerek.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaten yoğun olan programı içinde bir de bu mitingleri yeniden yapmaya başlamasının maliyetini dün gece çok acı bir deneyimle öğrendik.

*Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda aniden fenalaştı ve uzunca bir aranın ardından yeniden ekrana geldi ve oldukça yorgun bir ifade ile rahatsızlığının nedenini anlatıp, helallik istedi.

*Cumhurbaşkanının kazanmak için sağlığı pahasına yollara düşmüş olması ve kendini bu kadar riske atması, herhalde rahatça kazandığı söylenen bir seçimin sonucunu pekiştirmek için olmasa gerek.