Özdemir İnce: RTÜK denen AKP kılıcı

Var olduğunu biliyorum ama gene de Fransa Büyükelçiliği’ne sizde bizim RTÜK benzeri bir şey var mı diye bir mesaj gönderdim. Kibarca cevap verdiler: Odiyovizüel Yüksek Kurulu (le Conseil supérieur de l’Audiovisuel CSA) varmış Fransa’da, bilgi almak için https://www.csa.fr/. sitesine başvurmamı tavsiye ettiler. Baktım, dokuz kişilik kurula ilk seçimde üyelerin nasıl seçildiğine dair bir bilgi bulamadım, ama iki yılda bir üç üyenin değiştiğini öğrendim. Değişen üyeleri, her biri bir üye olmak üzere cumhurbaşkanı, senato başkanı ve ulusal meclis başkanı seçiyormuş. Demek ki üyeleri siyasal partiler seçmiyor. Tuzak burada. Çünkü parti temsilcileri sadece partilerinin görüşleri doğrultusunda oy verir. Buna göre günümüz RTÜK’ü mevcut iktidarın (AKP+MHP) resmi kurumudur. Bu nedenle fahiş yanlışın devam etmemesi için bu haliyle mutlaka kaldırılmalıdır.

RTÜK’ün en önemli görevi Türk dilinin korunması olmalıdır. Ama siyasi hafiyelik yaparken buna zaman kalmıyor. Oysa televizyon haberleri “detay”dan boğulmak üzere. Merak ediyorum AYRINTI cüzamlı mı ki DETAY’la oynaşıyorlar?!

Özdemir İnce’nin yazısı