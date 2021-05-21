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Yaramazlara biraz batar!

Özdemir İnce: Erdoğan yanılıyor ve yanıltıyor

Erdoğan’ın “Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır” cümlesi dışında söyledikleri doğru ve haklıdır.

Ancak “Müslüman” sıfatını kullanarak bu insanlık trajedisini bir din savaşına indirgemesi, tarihsel gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü bu savaş bir Musevi-Müslüman çatışmasının çok üzerinde bir tarihsel gerçektir. Çünkü hem İsrail vatandaşı Filistinlileri hem Hamas yönetiminde Gazze’de yaşayan ve İsrail vatandaşı olmayan Filistinlileri ilgilendirmektedir.

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Üstelik Filistinlilerin tamamı Müslüman değildir, ihmal edilmeyecek oranda Hıristiyan Filistinliler de vardır.

Öte yandan gerçek Filistin, Batı Şeria’dadır. Başkenti Ramallah’tır. 

İnsanlar artık din, ırk ve etnik köken yüzünden savaşmıyorlar. Güvenlik ve ekonomik kaygılar yüzünden savaşıyorlar. Sonuç olarak 4 bin yıllık Filistin-İbrani kavgası din kaynaklı değil. Erdoğan yanılıyor ve yanıltıyor. Eğer kavga din kaynaklı olsaydı bütün Arapların İsrail’e karşı tek cephede birleşmesi gerekirdi.

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Özdemir İnce’nin yazısı

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