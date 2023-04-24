Özdağ’ın hedef gösterdiği ‘Ermeni Soykırımı’ paneline yasak

HDP’nin de bileşenleri arasında yer aldığı Halkların Demokratik Kongresi Ankara İl Meclisi’nin ‘Ermeni Soykırımı’ paneli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın hedef göstermesi üzerine yasaklandı.

HDK’nin panel afişi.

Özdağ, paneli Twitter’dan “Yeşil Sol Parti, Türk Milleti’nin tarihine, bugününe ve geleceğine düşman kripto Ermeni hareketidir” diyerek hedef göstermişti. Paylaşımdan sonra panele saldırı tehditleri yükselmişti.

Bunun üzerine Ankara Valiliği etkinliği yasakladı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre HDK, paylaştığı yazılı açıklamada yasaklama kararını kınadı:

*Tamamen ifade özgürlüğü kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkmasına ışık tutacak bilimsel bir panelin sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa, şiddete davet eden çağrılar yapılmaktadır.

*Ayrıca, suç işlemeye yönelik bu çağrılar başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve başkaca kişilerce yaygınlaştırılmaktadır.

*Bu kişilerce yaratılmaya çalışılan provokasyonlarının önüne geçmek adına düzenleyeceğimiz ‘Unutma Yüzleş 1915’ panelini ileri bir tarihe erteliyoruz.”

Özdağ’sa karar nedeniyle valiye teşekkür etti.