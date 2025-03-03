İstanbul başsavcılığı sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: @ozcandeniz-Instagram

‘Şüpheli’ sıfatıyla 5 Mart’ta ifadeye çağrılan Deniz, Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle ‘imar kirliliğine neden olma’ ve ‘Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’le suçlanıyor.

Sarıyer Uskumruköy’de sit alanı olan arazideki Deniz’e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği tespit edildi.