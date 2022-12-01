Ozan Gündoğdu: Zincir marketlere operasyon hazırlığı

Sosyal medyada iktidarın kontrol ettiği hesaplar aracılığıyla zincir marketlere dönük kampanya yürütüldü. Günahsızlar mı? Elbette değiller, perakende sisteminde bir oligarşi oluşturmuş durumdalar. 5 zincir marketin Pazar payı yüzde 80’i geçmiş durumda.

Ancak, iktidarın hedefi enflasyonun sorumluluğunu üzerinden atmak… Türk sağının siyasetteki başarısı teflonluğundan kaynaklanıyor. Yanmaz, yapışmaz… Hiçbir şeyin sorumluluğunu üstlenmez. O, bir kibir abidesi olarak her zaman haklıdır. Seçmen kitlesiyle kurduğu ilişki sayesinde, hemen bir başka sorumlu bulabilir. Bunun için zincir marketlere dönük öfkeyi manipüle etmeye çalışacaklar. Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda zincir marketler çok daha fazla gündemimizde olacak. Hatta belli mi olur, seçimden önce Erdoğan çıkıp, “Bu kardeşinize yetkiyi verin, bu 3 harflilerle nasıl mücadele edilir görün” bile diyebilir…

Ozan Gündoğdu’nun yazısı