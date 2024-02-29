Ozan Gündoğdu: Murat Kurum kazanırsa kiralara ne olur?

Emlak Konut’un genel müdürlüğü, ardından 5 yıl Şehircilik Bakanlığı koltuğunda oturan Murat Kurum diyor ki;

“650 bin konutu yenileyeceğiz”

Bu vaade dönük en popüler eleştiri, yılda 600 bin civarında konut üretilen Türkiye’de, ilave 650 bin konutun sadece İstanbul’da yapılmasının mümkün olmadığı yönünde. Üstelik aynı anda 6 Şubat Deprem Bölgesi’nin de imarı sağlanacak. Türkiye’nin inşaat kaynağı buna yeter mi? Yetmez diyerek moral bozmayalım.

Diyelim ki başarıldı… Demek ki, İstanbul’daki her 100 dairenin 14’ü bu süre içinde dönüştürülecek. Bu süre içinde 650 bin kiralık konut talebi oluşacak. Murat Kurum’un vaatlerine göre 100 bin sosyal konut inşa edilecek ve bu konutlar evlerini dönüşüme sokan ailelere kiralanacak. Peki ya geri kalan 550 bin hane? Bu haneler İstanbul’da kiralık konut ararken, İstanbul’da kiralar ne olacak?

Ne olacağını 3 yıl önce deneyimledik. Pandemide üniversiteler uzaktan eğitime başlamış ve 2021 yılının ağustos ayında uzaktan eğitime son verileceği açıklanmıştı. Okulların açılmasına 10 gün kala, uzaktan eğitime son verilmesi üzerine üniversite öğrencileri İstanbul’a koşmuş, kiralık konut talebi patlamıştı. Hala bu talep patlamasının yarattığı krizin içinde debeleniyoruz.

Plansızlık bu iktidarın karakterine dönüşmüş durumda. Eğer Murat Kurum züccaciye dükkanına giren bir fil gibi, yeni 550 bin kiralık konut talebine neden olursa, İstanbul’da an itibariyle yaşadığımız kira krizini mumla arayacağız.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı