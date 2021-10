‘Oyuncularımın yüzde 99’u yaptırdı’ diyen Klopp: Aşı olmak özgürlük kısıtlaması değil

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, insanların Covid-19 aşısını neden reddettiklerini anlayamadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hafta içinde Premier Lig’in açıklamasında, takımların sadece yedisinde oyuncuların yüzde 50’sinden fazlasının aşılı olduğu, aşı oranının yüksek olduğu kulüpleri ödüllendirmenin düşünüldüğü beliritlmişti. Oyuncuların aşı olmaması endişeye neden olmuştu. Organizasyon komitesi, Katar’ın önümüzdeki yılın başında evsahipliği yapacağı Dünya Kupası’na aşısız oyuncuların katılamayacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Sajid Javid konuya değinerek İngiliz futbol takımındaki en az beş oyuncunun aşı olmayı reddetmesinin ‘hayalkırıklığına neden olduğunu’ açıklamıştı. Javid şunları söylemişti: “Futbolculardan ziyade herkese seslenmek isterim. Aşıların işe yaradığını ifade etmek isterim. Sizin ve çevrenizdekilerin korunmasına yardımcı oluyor.”

Kendi oyuncularının yüzde 99’unun aşı yaptırdığını söyleyen Alman teknik adam, takımdaki oyuncuları ikna etmek zorunda kalmadıklarını vurgulayarak, “Kendileri karar verip oldular. Zaten ben doktor değilim ikna etmek olmazdı da tavsiye edebilirdim” dedi.

Sadece kendisini değil aynı zamanda çevredekileri de korumak için aşı yaptırdığını anlatan Klopp, “Ben hastalığa yakalanırsam ben acı çekerim ama alıp birilerine bulaştırısam başkaları da çeker ve bu onların değil benim suçum olur” ifadelerini kullandı.

“Aşı olmalısın” denmesinin, aşı yaptırmanın neden özgürlüğün kısıtlanması gibi görüldüğünü anlamadığını belirten deneyimli teknik adam, “Öyle olsaydı içkili araç kullanmamız da bir sınırlandırma, özgürlük kısıtlaması diye görülebilir ama bunu kabulleniyoruz” ifadelerini kullandı.

On Friday, it was announced that Premier League players will be allowed to travel to red-list nations to represent their countries in this month’s World Cup qualifiers – but only if they are fully vaccinated.