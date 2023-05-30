Oyuncu Peter Simonischek hayatını kaybetti

‘Toni Erdmann’ filmiyle hafızalara kazınan Avusturyalı oyuncu Peter Simonischek, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF, ünlü aktörün ölüm haberini duyururken nedenine ilişkin bir bilgi vermedi.
Avusturya’nın Viyana’da bulunan ulusal tiyatrosu Burgtheater da Twitter’daki açıklamasında, tiyatronun onursal üyesi olan Simonischek’in gece saatlerinde öldüğünü bildirdi.
Opera, bale, tiyatro ve konserlerin yapıldığı Salzburg Festivali’nde düzenli yer alan Simonischek, festivalin sahnelediği ‘Jedermann’ (Everyman) adlı oyundaki başrolüyle tanınıyordu.
Maren Ade’nin Oscar adayı filmi ‘Toni Erdmann’daki rolüyle hafızalara kazınan Simonischek, ‘en iyi erkek oyuncu’ dalında Avrupa Film Ödülü’nü kazanmıştı.