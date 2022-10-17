Oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti

Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi ve Çiçek Taksi dizilerinde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül 84 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, “İBB Şehir Tiyatroları değerli sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz” denildi.

Erül’ün cenazesi bugün Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camii’nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Ortakent Mezarlığı’na defnedilecek.