Oyuncu Ahsen Eroğlu: Bana gitme vakti göründü

Oyuncu Ahsen Eroğlu, seçim sonuçlarının ardından Türkiye’den ayrılma kararı aldığını “Bana gitme vakti göründü” diyerek duyurdu.

Ahsen Eroğlu

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,16’sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

‘Menajerimi Ara’ dizisinde canlandırdığı ‘Dicle Ertem’ rolüyle hafızalara kazınan 28 yaşındaki oyuncu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yurt dışına gideceğini duyurdu.

Seçimlerde sandık görevlisi olan Eroğlu, kuralların dışına çıkılmaması için çok çabaladığını ancak buna rağmen ‘karman çorman’ bir süreç geçirdiğini aktardı.

“İnsan gibi yaşamak istiyorum” diyen Eroğlu şunları kaydetti:

*Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım, sağ sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil, ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım… Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar, her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum.

*Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için bir çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…