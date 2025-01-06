Oya Armutçu: Komşunuz sürekli gürültü yapıyorsa en kestirme yol zabıta ya da polise şikayet etmek

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Komşunuz sürekli gürültü yapıyorsa en kestirme yol zabıta ya da polise şikayet etmek. Konutta gürültünün cezası 11 bin 35 TL…

KOMŞU gürültüsüne dönük okurlarımın soruları yanıtlamadan önce konunun hukuki durumunu bir kez daha anımsamakta fayda var.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmeme yükümlülükleri var. KMK’nın 18. maddesindeki “genel kural” şöyle: “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

Görüldüğü gibi komşuyu rahatsız etmemek kanuni bir yükümlülük. Bu yükümlülüğü çiğneyen komşuya karşı başvurulacak en kestirme yol zabıtaya ve karakola şikâyet etmek ve idari para cezası kesilmesini sağlamak. Şikâyetiniz üzerine gürültü yapan komşunuza kolluk idari para cezası uygular.

Oya Armutçu’nun yazısı