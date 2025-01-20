Oxfam: Dünyada yoksulların sayısı çeyrek yüzyılda hiç değişmedi

Yoksullukla mücadele etme amacıyla kurulmuş Oxfam International’ın son değerlendirmesine göre dünyada yoksulların sayısı çeyrek yüzyılda neredeyse hiç değişmedi.

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BloombergHT’nin haberine göre Oxfam raporunda günde 6,85 dolardan (yaklaşık 244 lira) az parayla geçinen insanların sayısının 1990’dan bu yana ‘neredeyse hiç’ değişmediği belirtildi.

Buna karşılık 2024’te her hafta en az dört yeni dolar milyarderi ortaya çıktı. Milyarder servetinin beşte üçü miras, tekel gücü veya ‘kayırma bağlantılarından’ geldi.

Milyarderlerle yoksullar arasında uçurum büyüyor. Buna rağmen salı resmen başlayan yıllık Davos toplantısının her zamankinden daha fazla para kazanacak anlaşmalara odaklanması bekleniyor.

Bazı Batı ülkelerinde güçlü liderlerin yükselişiyle iş dünyasındaki çeşitlilik ve iklim değişikliği gibi ilerici arayışlar azalıyor.

Birçok yatırımcı 2024’te büyük kazançlar elde etti. Teknoloji şirketleri ve borsa endekslerinin yanı sıra altın ve Bitcoin gibi kripto paraların fiyatı da güçlü performans gösterdi.

Rapora göre milyarder serveti geçen yıl 2 trilyon dolar (yaklaşık 72 trilyon lira) veya günde yaklaşık 5,7 milyar dolar (yaklaşık 203 milyar lira) arttı ve bu artış 2023’e kıyasla üç kat daha hızlı gerçekleşti.

Milyarder sayısının 204 artarak 2 bin 769’a çıktığı ve en varlıklı 10 kişinin servetinin ortalama olarak günde yaklaşık 100 milyon dolar (yaklaşık 3 milyar 558 milyon lira) arttığı belirlendi.