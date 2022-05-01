Ova, ‘Muş 1071’le güzelleşti

Muş ve ilçelerinde yetişen endemik tür Muş lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açmaya başladı.

Fotoğraflar: AA

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Aralık 2015’te ‘Muş 1071’ ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası’nı kırmızıya bürüdü.

Bölge halkı ve farklı illerden gelenler, ömrü ortalama üç hafta olan lalelerinin fotoğrafını çekmeden oradan ayrılmıyor. Kimi yoldan geçerken görüp fotoğraf molası veriyor, kimi özellikle ömrü kısa olan laleleri görmeye gidiyor.

Karların erimesinin ardından Muş Ovası’nın açan lalelerle güzelleştiğini ve bu güzelliği görüntülemek istediklerini anlatan Özbey, “Çok güzel fotoğraflar çektik. İnsanlardan ricamız bu güzel laleleri koparmasınlar. Bu doğa bir daha ele geçmez, kaybetmeyelim” dedi.

Eşi ve çocuklarıyla Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden Muş’a giden Müjgan Yıldız da “Yoldan geçerken bu güzelliği gördük ve kayıtsız kalamadık. Ailece fotoğraf çektirdik. Çiçek açan laleler ortaya çok güzel görüntülerin çıkmasına vesile olmuş” dedi.