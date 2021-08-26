Otoyolda arabaya uçak çarptı

ABD’de tek motorlu bir uçak acil durum inişi yaparak otoyolda seyir halindeki araca çarptı.

California eyaletinde Victoria Roberts isimli kadın yedi yaşındaki torunu Evie ile birlikte eve gittiği sırada yaşanan olayda, Roberts büyük bir çarpma sesi duyduğunda önce bir TIR’ın arabalarına çarptığını düşündü.

Ancak çarpan tır değil, uçaktı.

Hemen torununa arabadan çıkmasını söyledi ancak arka kapı sıkıştığından küçük kız çıkamadı. Arabanın içi cam kırıklarıyla dolarken uçağın yakıtı büyükanne ve torunun üzerine döküldü.

Orta konsoldan öne doğru geçen Evie’yi bir kadın araçtan çıkarmayı başardı.

Küçük kız olay yerine gelen acil yardım ekibinin yakıt nedeniyle sırılsıklam olan kıyafetlerini çıkarıp onu battaniyeye sardığını anlattı.

Roberts neler olduğunu sonradan idrak edebildi: “Sağ kanadı olmayan bir uçak gördüm. Arabaya baktığımda kanadın arka koltukta olduğunu fark ettim.”

Uçağın mekanik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. Uçağın pilotu ve yolcusu kazadan yara almadan kurtuldu.