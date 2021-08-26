Diken

Yaramazlara biraz batar!

Otoyolda arabaya uçak çarptı

ABD’de tek motorlu bir uçak acil durum inişi yaparak otoyolda seyir halindeki araca çarptı.

California eyaletinde Victoria Roberts isimli kadın yedi yaşındaki torunu Evie ile birlikte eve gittiği sırada yaşanan olayda, Roberts büyük bir çarpma sesi duyduğunda önce bir TIR’ın arabalarına çarptığını düşündü.


Ancak çarpan tır değil, uçaktı.

Hemen torununa arabadan çıkmasını söyledi ancak arka kapı sıkıştığından küçük kız çıkamadı. Arabanın içi cam kırıklarıyla dolarken uçağın yakıtı büyükanne ve torunun üzerine döküldü.

Orta konsoldan öne doğru geçen Evie’yi bir kadın araçtan çıkarmayı başardı.

Küçük kız olay yerine gelen acil yardım ekibinin yakıt nedeniyle sırılsıklam olan kıyafetlerini çıkarıp onu battaniyeye sardığını anlattı.

Roberts neler olduğunu sonradan idrak edebildi: “Sağ kanadı olmayan bir uçak gördüm. Arabaya baktığımda kanadın arka koltukta olduğunu fark ettim.”

Uçağın mekanik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. Uçağın pilotu ve yolcusu kazadan yara almadan kurtuldu.

SON HABERLER

Sosyolog ve psikiyatrist yanıtladı: Bilim aşı karşıtlarını neden ikna edemiyor?

Bilim insanları virüse karşı en etkili silahın aşı olduğunu söyleyip buna dair veriler sunmasına rağmen diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de aşıya karşı tereddütle yaklaşan azımsanmayacak bir kitle var. Bilim aşı karşıtlarını neden ikna edemiyor? Galatasaray Üniversitesi’nden sosyolog Prof. Dr. Ali Ergur ve uzman psikiyatrist Doç. Dr. Hakan Atalay, Diken okurları için yanıtladı ve çözümlerini anlattı.

İşsizlik değil mesleksizlik

Üniversite öğreniminin yararlarını önemsemiyor değilim. Fakat ihtiyaçtan fazla bilmem ne üniversitesi bilmem ne bölümü mezunu mesleksiz insan üreteceğimize, meslek okullarından mezun edeceğimiz ehil iş gücüne sahip meslekli insan yetiştirmemizin ülkenin geleceği açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Pandemi kısıtlamasından okula geri dönüş

Unutmayalım ki, iki hafta sonra eğitim başladığında, doğal ve rahat bir ortama hâlâ hiç kimse kavuşmuş olmayacaktır. Çünkü ‘virüs ile savaş’ henüz sonlanmamıştır ve ‘yeni normal’ tarzı fantastik tanımlamalar ile durumu hafife almak da toplumun moralini bozmaktan başka bir şeye yaramayacaktır.

‘Yeni taksiye ihtiyaç yok’ diyen bakanlık, topu İBB’ye attı

Fatih, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ‘turist avı’na çıkan, kentin genelinde de kısa mesafede müşteri almayarak son zamanlarda İstanbulluların tepkisini çeken taksilerle ilgili Ulaştırma Bakanlığı dört öneri getirdi. Taksi sayısının yeterli olduğunu savunan bakanlık, çözüm için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni adres gösterdi.