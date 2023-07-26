Otomobilde talep yavaşlıyor: Krediye erişim daha da zorlaştı

2023’te satış rekorları kıran otomotiv sektörü, yüksek enflasyon ve kurdaki artışa yenik düştü. Talebin yavaşladığı piyasada, hızla artan fiyatlar özellikle lüks sınıf otomobil tüketicileri siparişi iptal etme telaşına düşürdü. Markalar ise tedarik ve üretim planlarını yeniden gözden geçiriyor.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş. Bunun haricinde otomobillerde zam furyası devam ediyor.

Ancak 2023’ün ilk yarısında otomobil sektörü, yatırım nedeniyle yapılan alımlar nedeniyle rekorlar kırmıştı.

Türkiye tarihinde ilk kez otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında yarım milyon adeti geçerek 556 bin adete yaklaşmıştı. Sektör temsilcileri, seçim sonrası krediye erişimde yaşanan zorlukların gevşeyeceği, yatırımcı ilgisinin devam edeceği yanı sıra tedarik sorunlarının azalacağı beklentisiyle yılsonunda 2017’den sonra ilk kez 1 milyon adetlik satış rakamına ulaşma hayali kuruyordu.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre otomotiv pazarında talep yavaşlarken, lüks segmentten sipariş iptal haberleri gelmeye başladı. Kurdaki sıçramaya paralel yüzde 80 ÖTV diliminin altında araç kalmaması ve hükümetin ikinci el piyasasına yönelik son dönemdeki müdahaleleri, yatırım amaçlı otomobil alımlarını azaltırken, hızla yükselen fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorluklar da talebi baskılıyor.

Gazeteye konuşan bir banka üst yöneticisi, son gelen zamlarla krediye ulaşımın daha da zorlaştığını belirtti.