Otomattan yenilebilir böcek satışı

Bir Japon girişimci yiyecek otomatından böcek satışı yapıyor.

Yakın gelecekte alternatif protein kaynağı olacağı düşünülen böceklere artık okul menülerinde bile rastlanıyor. Peki ayaküstü atıştırmak için yiyecek otomatından paketlenmiş böcek alır mısınız?

Euronews’te yayınlanan haber, genç girişimci Osawa Asami’nin yiyecek otomatlarından yaptığı böcek satışından bahsediyor.

Japonya’nın Nagano bölgesindeki Takamori şehrinde, bir kamp alanına otomat yerleştiren Asami, girişimiyle ilgili “umarım insanlar yeni şeyler denemeye açık olurlar” yorumunu yapıyor.

Menüde aralarında cırcır böceği ve çekirgenin de olduğu 18 çeşit böcek, kızartılıp paketlenmiş olarak sunuluyor. Bazıları tuzla, bazıları çikolatayla tatlandırılmış. Fiyatlar 1,000 – 2,600 yen (130-335 lira) arasında değişiyor.

Geçen ay ikinci bir otomatı Achi şehrine yerleştirdiğini ve bazı çeşitlerin şimdiden tükendiğini belirten Osawa, Nagano bölgesinde böcek tüketiminin kültürün bir parçası olduğunu söylüyor.