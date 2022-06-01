Galler’de pilot uygulama kapsamında ilkokul çocuklarına böcek yedirilecek

Alternatif protein kaynağı olarak görülen böcekle beslenme Galler bölgesinde dört ilkokuldaki pilot uygulamayla başlıyor.

Fotoğraf: Vexo

Öğrenciler böcekle beslenirken, iklim krizi ve sürdürülebilir gıda konularında da bilgi sahibi olacak. Bu pilot uygulamayla çocukların ‘alternatif protein’ konusuna yaklaşımları da gözlemlenecek.

Newfood Magazin‘de yayınlanan habere göre çocuklara böcek ve bitkiden oluşan ve ‘kıyma’ görünümünde protein kombinasyonu VeXo verilecek. Ürün Gıda Standartları Ajansı’ndan onay bekliyor.

Uygulama yalnızca beslenmeyi değil eğitimi de amaçlıyor. Cardiff Üniversitesi’nden Christopher Bear’in yürüttüğü araştırma, çocuklarda sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmanın en etkili yöntemini keşfetmek için mümkün türlü veriyi toplayıp analiz etmek istediğini belirtiyor.

5-11 yaş arasındaki çocuklarla başlanacak uygulama daha büyük bir çalışmanın ilk adımı. Bear, “Çocukların alternatif protein kaynaklarının belirsiz bir geleceğin değil bugünün meselesi olduğunu düşünmelerini istiyoruz” diyor.

Yenilebilir böceklerin Birleşik Krallık’ta yaygın olarak tüketilmediğini belirten Christopher Bear, “Oysa böcekler dünyada iki milyar insanın gıda tüketiminin rutin bir parçası” dedi.

Dört pilot okuldan üçünün adı açıklanmazken birinin Pembrokeshire’daki Roch Community Primary School olduğu belirtildi.

Sosyal medya yine bölündü

Konu sosyal medyada da tartışıldı. Bir twitter kullanıcısı “Neden çocuklar yerine mahkumlar üzerinde denenmiyor” diye sorarken, bir başkası “Böcek yiyeceğime vejetaryen olurum” dedi. Uygulamaya olumlu yaklaşan bir kullanıcı da “Sonunda hepimiz bunları yiyeceğiz” diye yorum yaptı.