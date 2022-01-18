Otobüs şoförünün üzerine palayla yürüyüp ‘bomba’ tehdidi savuran taksiciye soruşturma

Ankara’da bir taksi şoförü, aracına arkadan çarpan belediye otobüsü şoförünün üzerine palayla yürüdü. Saldırı kamuoyuna yansıdıktan sonra taksi şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.

13 Ocak’taki kazada araçlarda hafif hasar meydana gelmiş, kazanın ardından arabasından elinde palayla çıkan taksi şoförü “Senin evine el bombası atmazsam adam değilim” diye bağırmıştı.

Tarafların ifadesi alınırken, taksi şoförü, otobüs şoförünün kendisine bıçak gösterdiğini iddia etti. İki şoför de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Taksi şoförü hakkında ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından adli soruşturma açıldı.

Taksi şoförünün işine son verilirken, bağlı olduğu esnaf odasınca para cezası uygulandı.