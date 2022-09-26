Otizmli Mehmet Eres’in bakımevinde işkence sonucu öldüğü iddia edildi

İstanbul Büyükçekmece’de bir engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres’in kötü muamele ve işkence nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Eres’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, ailesi sorumluların tutuklanmasını istiyor.

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AA’nın aktardığına göre engelli bakım merkezine 13 Mart 2017’de teslim edilen Eres, 24 Temmuz 2022’de bakımevinde yaşamını yitirdi.

Hastane ve polis evraklarına ‘doğal ölüm’ olarak geçen olayın ardından aile fertleri, ölümde şüpheleri olduğunu bildirip bakımevinin güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi için Büyükçekmece başsavcılığına başvurdu.

Savcılığın soruşturma başlatması üzerine mezar 10 gün sonra otopsi için açıldı. Cenaze, işlemlerinin ardından yeniden defnedilirken, gencin ailesi olay anına dair görüntülerde Abdulaziz Işık adlı hasta bakıcının Eres’e kötü muamelede bulunduğunu iddia etti.

Eres’in halası Emel Şen, bakımevinin kendilerine “Çocuk, kriz esnasında uykusunda gülerek vefat etti” şeklinde açıklama yaptığını belirterek, şöyle devam etti: “Biz de hastaydı zaten diye düşünerek doğal yoldan vefatına inandık. Bir telefon geldi bana sonra. Kurumun eski hemşiresi aradı. ‘Abla bu ölümden hiç şüphelenmedi mi? Narkotik ilaçlar veriliyordu’ dedi. Eski bir çalışan olduğu için inanmadık. Başka bir kişi daha tarafından arandık. ‘Saat 01.00-03.00 arası güvenlik kamerası görüntülerini arayın. Biz bunu şüpheli buluyoruz’ dedi. Bunun üzerine sabah bakımevine gittik.”

Şen, bakımevinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde, hasta bakıcının 15 saniye boyunca Eres’in boğazını sıktığını gördüklerini aktardı. Dehşet verici eziyetler yapıldığını öne süren Şen, bakıcının ölümden iki saat sonra işten çıkarıldığını kaydetti: “Kimin çocuğu saatlerce bağlanabilir. Çocuğun tek istediği koltukta oturmak. Yatağa yatırılırken bile ters bağlanmış. Kim sessiz kalır buna? Hiçbir tutuklama yok. Artık sesim duyulsun istiyorum. Tutuklama istiyorum. Daha önce de vücudunda izler vardı, bunların hepsine bir açıklamaları vardı. Konunun sonuna kadar gideceğim. Artık sesimi duyun. Eziyet sonucu vefat olayı var. Uykuda ölüm yalan.”