ÖSYM, Cambridge ve Oxford üniversiteleriyle anlaşma imzaladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Cambridge Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’yle ölçme ve değerlendirme alanlarında anlaşma imzaladı.

Cambridge Üniversitesi (sol), Oxford Üniversitesi (sağ). Fotoğraflar: Wikipedia Commons

ÖSYM’nin açıklamasına göre anlaşmalarla şu iki alanda ortak çalışmalar için yeni adımlar atılacak:

Özellikle dil sınavları için ölçme ve değerlendirmede ortak araştırma

Uzman ve soru yazarlarının eğitimleri

Cambridge Üniversitesi Press&Assessment İngilizce Genel Müdürü Francesca Woodward anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

“Cambridge Üniversitesi, Türkiye’de insanların İngilizce öğrenmelerine ve becerilerini dünyaya kanıtlamalarına yardımcı olan uzun bir geçmişe sahip.

Yeni anlaşma bunu daha da artırmaya yardımcı olacak, böylece daha fazla öğrenci, öğretmen ve okul, Cambridge English yaklaşımından yararlanacak.”

Oxford Üniversitesi Press&Assessment İngilizce Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Sarah Pearson da dil sınavlarını geliştirmede tecrübeli bir kurum olduklarını belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’sa anlaşmalar için şunu söyledi:

“Ülkemizde dil sınavları alanında yapılan çalışmalarda bu kurumun tecrübelerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli.

ÖSYM’nin ölçme ve değerlendirme alanındaki 50 yıllık tecrübesinin, özellikle sınav güvenliği konusundaki geliştirdiğimiz teknolojik uygulamaların da farklı kurumlara katkı sağlayacağına inanıyorum.

Yapılan işbirliği antlaşmasının her iki kurum için pek çok konuda yeni çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.”