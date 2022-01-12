Osmaniye’de gece yarısından sonra müzik yayını yasaklandı

Osmaniye İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca konaklama tesisleri, yemek veya içecek servis edilen yerler ile nikah ve nişan merasimlerinde gece 24.00’ten sonra müzik çalınması yasaklandı.

Valiliğin açıklamasında söz konusu kararın ‘salgının etkisinin en aza indirilmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi ve hastalığın yayılma hızının kontrol altına tutulması amacıyla’ alındığı iddia edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yeni bir karar alınıncaya kadar konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri gibi yerlerde canlı icra edilenler de dahil olmak üzere müzik yayınlarının saat gece 24.00’e kadar yapılabilmesine, nikah ve düğün merasimlerinde canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayınının gece saat 24.00’e kadar yapılabilmesine, karara uyulmadığı taktirde uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”