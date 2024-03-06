Osman Ulagay: Mehmet Şimşek'in zor tercihi

Mehmet Şimşek Pazartesi günü Blomberg HT’de yaptığı açıklamalarda kendi icraat gündemindeki olası gelişmelerle ilgili olarak oldukça iyimser bir tablo çizdi, enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme vaadinde bulundu ama yıllardan beri bu hedefin yanına bile yaklaşılamadığını unuttu galiba.

Türkiye tek haneli enflasyonu yıllardan sonra ilk kez 2004 yılında AKP hükümeti sayesinde gördü ama 2016’dan sonra bir daha erişemedi bu hedefe. 2017’den itibaren öne çıkan, ne pahasına olursa olsun hızlı büyüme hırsı ise Sayın Erdoğan’a belki seçim kazandırdı ama Türkiye ekonomisi bundan büyük zarar gördü, sağlıklı büyümeye katkı yapabilecek olan yabancı sermayeyi kaçırdı ve ezeli hastalığı olan enflasyonun pençesine düştü.

Mehmet Şimşek eğer Türkiye ekonomisi için düşündüklerini gerçekleştirmek istiyorsa öncelikle AKP’nin seçim başarısını değil Türkiye ekonomisinin geleceğini önemsemek zorunda galiba.

Osman Ulagay’ın yazısı