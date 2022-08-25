Osman Sert: Rusya’nın Türkiye’yi zorlamasının sebebi Ukrayna savaşı

Rusya’nın Suriye’de Türkiye ile bir normalleşmeyi bugün zorlamasının arkasındaki temel sebep Ukrayna’da yaşananlar ve Rus ordusunun içine çekildiği ve kısa sürmesi beklenmeyen savaş.

Rusya bugüne kadar Suriye’deki dengeyi resmi ya da askeri yığınak ve güç ile sağlıyordu. Gelinen noktada hem mevcut askeri gücü Suriye’de operasyonel halde tutmak ve gerektiğinde ilave destek sağlamak hem de özel kontratlarla Wagner benzeri yapıları burada kullanmak daha da zor hale gelmiş durumda.

Dolayısıyla Putin Suriye’deki de facto durumu de jure hale getirecek adımlar atmak zorunda. Yani güçle sağladığı dengeyi Şam lehine diplomasi ile de resmi olarak kayda geçirmesi gerekiyor. Aksi taktirde salt askeri güç ile Şam rejimini iktidarda tutmanın takvimi sıkışıyor, maliyeti artıyor.

Osman Sert’in yazısı