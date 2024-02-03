Osman Müftüoğlu: İnsülin iğnesi yerine çikolata

Bilindiği gibi dünyada milyonlarca şeker hastası var ve bunların önemli bir bölümü insülin iğneleri kullanarak sağlıklarını koruyabiliyor. Norveç ve Avustralyalı bilim insanları tarafında yürütülen ortak çalışmanın sonuçları ise bize yeni ve farklı ufuklar açabilecek gibi gözüküyor: Görünen o ki bir parça çikolatanın içerisine nanoteknoloji sayesinde yerleştirilebilecek insülin molekülleri ile kan şekerini ayarlama çözümünü insülin iğnelerinden çikolata tabletlerine taşıyabileceğiz.

Bu önemli ve yeni çalışmanın sonuçlarına bakılırsa ‘kapsül formunda ya da küçük bir parça çikolatanın içine yerleştirilerek vücuda insülin kazandırmak‘ mümkün olabilecek. Umalım ki sonraki çalışmalar da bu olumlu ilk verileri desteklesin, insülin iğnelerinin yerini çikolata tadında tabletler ya da kapsüller alsın.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı