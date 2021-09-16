Osman Müftüoğlu: Geçtiğimiz yıla göre ölüm sayıları neredeyse dört kat arttı

Evet, “fotoğrafı saklamanın, görmezden gelmenin ya da bazı bahanelerle önemsizleştirmenin mümkün olmadığı” çok özel günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz yıla göre, ölüm sayıları neredeyse 4 kat artmış gibi görünüyor. “Aylara göre vefat ortalamaları” dikkate alındığında ise en yüksek rakamın görüldüğü Nisan 2021’e kıyasla Eylül 2021 sonunda çok daha yüksek bir “günlük kayıp ortalaması” ile karşılaşacağımız anlaşılıyor. Kısacası hassas bir noktada, tehlikeli ve riskli bir dönemeçteyiz. Durum acilen ve hemen masaya yatırılmalı, yeni kısıtlamalar hatta kapanmalara ve de okul kapatmalarına asla fırsat verilmeyecek şekilde ciddi ve etkili önlemler alınıp süratle uygulamaya konulmalıdır.
SON HABERLER
Rus aşısı bilmeceye döndü: Bakanlık hala sessiz, neden kullanılmadığı belli değil
Türkiye’ye getirildiği söylenen 400 bin doz Rus aşısı Sputnik V’nin akıbeti bilinmiyor. Söz konusu aşılar kullanıma sokulmadı. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Anlaşmayı imzaladık” diyerek ‘müjdelediği’ 50 milyon doz Sputnik V aşısı ise açıklamanın üzerinden altı ay geçmesine rağmen hala ortada yok.
‘Dijital TL’ için ilk adım
Merkez Bankası, Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK ile ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını ‘dijital TL’ için işbirliği platformunun oluşturulduğunu duyurdu.
Dokuza kadar sayabilenlerin parmak hesabı
Türkiye demokrasisinde, başlangıçtan beri süregelen yapısal bir çarpıklık var; demokrasiyi seçimden, sandıktan ibaret sanmak. Bu durumun yarattığı belli başlı sonuçlar var…
ÇHD davası: Kozağaçlı ve Timtik tahliye edilmedi; dosya mütalaa için savcılığa
Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik tahliye edilmedi.
Deprem yetmedi şimdi de ‘TOKİzedeler’: ‘Dayatmayla borç senedi imzalattılar’
TOKİ, İzmir depreminde ağır hasar gören ve yıkılan evler için yeni binalar inşa ediyor. Evlerin yapıldığı bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yedi proje alanı olarak belirlendi. Deprem günü devletin üst kademesinden birçok isim depremzedelere her koşulda yaraları sarma sözü vermişti. Ancak sözler tutulmadı. Sözler tutulmadığı gibi bir de vatandaşlara borç senetleri imzalatıldı. Borcun ne kadar olduğunu ise ne imzalayanlar ne de imzalatanlar biliyor. Üstelik imzayla beraber vatandaşların tapuları da hazineye devredildi.