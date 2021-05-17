Osman Müftüoğlu: Biontech’te iki doz arası süre ne olmalı?

Biontech aşısını üreten firmanın bilimsel sorumlusu Prof. Dr. Uğur Şahin Hoca aşının 2 dozu arasındaki süre için başlangıçta 2-4 haftalık bir zaman dilimini önermişti. Daha sonraki uygulamalardan alınan sonuçlar ise BioNTech aşısının 2 dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 haftaya kadar da uzatılabileceğini gösterdi. BioNTech aşısının 2 dozu arasındaki süre ülkeden ülkeye değişebiliyor. Çoğu ülke aşılamanın daha hızlı tamamlanabilmesi için 2 doz arasındaki süreyi 6-8 haftaya çoktan çıkarmış durumda. Örneğin Almanya’da 2 doz arasındaki sürenin 6 hafta olması tavsiye ediliyor. Başlangıçta 2 doz arası süreyi 4 hafta olarak belirleyen Fransa da benzer bir uygulamaya geçti, 1. doz ile 2. doz arasındaki süreyi 6 haftaya çıkardı. ABD ise farklı bir uygulamayı tercih ediyor: 2. dozu en geç 3-4 hafta içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı