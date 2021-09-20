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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Aşk acısı ilaçla geçebilir mi?

Bilimcilerin çoğu “pandemi, virüs, aşı, bağışıklık…” gibi konularla uğraşırken Mcgill Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde görev yapan Dr. Alain Brunet kafasını “aşk acısı”nın tedavisine takmış. Dr. Brunet aşk acısı çekenlerde terapi seansları, tansiyon, migren tedavilerinde sık kullanılan çok eski bir ilacın, bir betabloker olan “propranolol” etken maddesinin kullanılmasının aşk anılarını silmeden, aşk acılarından kurtulmada işe yarayabileceğini öne sürüyor. Ne denir? Kolay gelsin Dr. Brunet…

Osman Müftüoğlu’nun yazısı


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Pandemi, bilim dünyasını nasıl altüst etti?

Pandemi sırasında komünalizmin yerinde esen rüzgarlar, skandalları ve komplo teorilerini ateşledi; hepsi de o dönemde popüler basında ve sosyal medyada ‘olgusal gerçekler’ olarak yer buldu.

Birol Yıldırım’ı öldüren polisler hakim karşısına çıkıyor

İstanbul’da, Esenyurt Polis Merkezi’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece öldürülen 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın faili polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor. Dava kapsamında biri tutuklu toplam 12 polis polis yargılanıyor ve dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 

Eylül gülleri…

Eylül sarı sarı dalgalarla gelir. Hüznü de mutlulukları da kendi özgüdür. Biri eylülde gelmişti bu dünyaya, diğeri eylülde vedalaşmıştı. Mehmet Raşit ve Lidio Martinez.Sizi birini Orhan Kemal, diğerini Victor Jara olarak tanıdınız. 