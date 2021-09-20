Osman Müftüoğlu: Aşk acısı ilaçla geçebilir mi?

Bilimcilerin çoğu “pandemi, virüs, aşı, bağışıklık…” gibi konularla uğraşırken Mcgill Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde görev yapan Dr. Alain Brunet kafasını “aşk acısı”nın tedavisine takmış. Dr. Brunet aşk acısı çekenlerde terapi seansları, tansiyon, migren tedavilerinde sık kullanılan çok eski bir ilacın, bir betabloker olan “propranolol” etken maddesinin kullanılmasının aşk anılarını silmeden, aşk acılarından kurtulmada işe yarayabileceğini öne sürüyor. Ne denir? Kolay gelsin Dr. Brunet…
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Pandemi, bilim dünyasını nasıl altüst etti?
Pandemi sırasında komünalizmin yerinde esen rüzgarlar, skandalları ve komplo teorilerini ateşledi; hepsi de o dönemde popüler basında ve sosyal medyada ‘olgusal gerçekler’ olarak yer buldu.
Prof. Dr. Nevres Koylan: Pet şişelerden de musluk suyundan da uzak durun
Dahiliye ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevres Koylan, ‘mikroplastiklerin en yaygın kaynağı olan pet şişe ve damacanaların diyabete zemin hazırlayan insülin direncinin de en önemli kaynağı olduğunu’ vurguluyor.
Birol Yıldırım’ı öldüren polisler hakim karşısına çıkıyor
İstanbul’da, Esenyurt Polis Merkezi’nde 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece öldürülen 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın faili polisler yarın hâkim karşısına çıkıyor. Dava kapsamında biri tutuklu toplam 12 polis polis yargılanıyor ve dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Çocuklarda ‘tek doz Biontech’ tartışması: Uzmanlar ne diyor?
tek doz Pfizer/BioNTech aşısı uygulanmasını tavsiye etti. Bununla beraber çocuklara aşı uygulaması nasıl olmalı tartışmalarını beraberinde getirdi.
Eylül gülleri…
Eylül sarı sarı dalgalarla gelir. Hüznü de mutlulukları da kendi özgüdür. Biri eylülde gelmişti bu dünyaya, diğeri eylülde vedalaşmıştı. Mehmet Raşit ve Lidio Martinez.Sizi birini Orhan Kemal, diğerini Victor Jara olarak tanıdınız.