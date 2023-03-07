Osman Arolat: Millet İttifakı’nda yol kazası

Millet İttifakı’nda geçen hafta yaşanan “yol kazası” sonrası her şeyin aynı olması beklenemez…

Millet İttifakı’nda “Tek adam rejimine” en sert eleştirileri İYİ Partililerin yaptığı bilindiği için, ”Bir yol kazası oldu. Eskisi gibi olmasa da Millet İttifakı’nın, rejimi değiştirme çabalarının devam edeceği görülüyor” diyebiliriz. Ama bu yol kazası sonrası, her şeyin aynı olması da beklenemez.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerine getirilmesine yönelik teklifinin kabul edilmesi üzerine dün 6’lı Masa’nın Saadet Partisi’ndeki toplantısına katılma kararı aldı. Tüm liderler akşam saatlerinde ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığının kabul edildiğini açıkladılar ve yola devam kararı aldılar. ”Yol kazası” sonrası gelişmeler böyle yaşandı. Hayırlı olsun…

Bakalım seçime kadar şaşırtıcı hangi gelişmelerle karşılaşacağız.

Osman Arolat’ın yazısı