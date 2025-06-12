'Ortadoğu'nun en tehlikeli adamı' Davutoğlu, Sisi'ye mektup yazdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye geçmek için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye mektup yazdı.

Fotoğraf: AA

Davutoğlu, dün Yeni Yol Partisi’nin Meclis grup toplantısında eşiyle birlikte Gazze’ye geçiş izni için Mısır hükümetine başvurduğunu duyurmuştu.

Davutoğlu, “Güvenlik riski varsa şahsen ben üstüme alıyorum, hiçbir güvenlik talep etmiyorum. Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım” demişti.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı’nın X’teki paylaşımına göre Davutoğlu bugün Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy’yle görüştü.

Davutoğlu, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye geçmek için Mısır’a planladığı ziyaretle ilgili Sisi’ye yazdığı mektubu büyükelçiye verdi.

Elhamamy ise Davutoğlu’nun Gazze’ye desteği ve Mısır’ın barış çabalarına dair özellikle ‘Arap dünyasında büyük yankı uyandıran’ açıklamalarından memnuniyet duyduklarını iletti.

Elhamamy, görüşmede kendisine verilen mektubun ilgili makamlara ulaştırılacağını belirtti.

‘Ortadoğu’nun en tehlikeli adamı’

Davutoğlu, 2011’de başlayan Suriye iç savaşında Türkiye dış politikası nedeniyle sık sık eleştirilmişti.

Gelecek Partisi lideri 2009-2014 arasında dışişleri bakanlığı yapmış ve dönemin Suriye devlet başkanı Beşar Esad’a karşı bir dış politika izlenmişti. Ekimde Habertürk canlı yayınında konuşan Davutoğlu, kendisini eleştirenlerin ‘Türkiye’nin onurunu kırmaması gerektiğini’ söylemişti.

Davutoğlu, “Vefat etmiş bir rahmetli siyasiye Türkiye’de görev yapmış Amerikalı’nın yaptığı görüşme istihbarat notu olarak bana geldi. Bu Amerikalı ‘Bir an önce siyasi parti kurmak için hazırlık yapın’ diyordu. Bunun üzerine bir Türk yetkili 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi üzerine bir ifade kullanır, benim için ‘Ortadoğu’nun en tehlikeli adamı’ denir” demişti.