Ormanlara giriş kasıma kadar yasak

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına giriş 31 Ekim’e kadar yasaklandı.

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İçişleri Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında genelge yayımladı.

Bu kapsamda orman yangını için risk taşıyan bölgelerde, ormanların çevresinde ve içinde 31 Ekim’e kadar ateş yakılmasının ve hava hallerinin orman yangınları açısından kritik olduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere yangının büyüme riski olabileceği orman alanlarına girişlerin yasaklanmasına karar verildi.