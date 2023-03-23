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Yaramazlara biraz batar!

Orman kanununa düzenleme: Çöp ve hafriyat dökmek suç sayılacak

Orman kanununa ilişkin düzenleme teklifi, Meclis’te kabul edildi.

Yasalaşan teklifte öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:


*Devlet ormanlarına nakil vasıtalarıyla yıkıntı veya inşaat atığı atmak ya da hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar ‘orman suçu’ sayılacak.

*Devlet ormanları içinde maden aranması, işletilmesi, madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesisleri kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni gerekecek.

*Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklardan faydalanılarak işgal, açma veya hangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerler ve buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesis, şahıslar adına tapuya tescil edilemeyecek. Buralara doğrudan doğruya bakanlıkça el konulacak.

*Orman yangınına yol açanmara verilen iki yıldan yedi yedi yıla kadar hapis cezası, bundan böyle üç yıldan 10 yıla kadar verilecek.

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Rapor: Türkiye’de hava kirliliğinden yılda en az 42 bin kişi öldü

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) ‘Kara Rapor 2022: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri’ raporuna göre, 2021’de Türkiye’de hava kirliliği yüzünden en az 42 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl İstanbul’da 4 bin 848, Ankara’da 2 bin 853, Bursa’da 2 bin 223 ve İzmir’de bin 731 kişinin hayatını hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle kaybettiği hesaplanıyor.

İnce öyle demiş ama onu kastetmemiş

Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sözünü dinleyecek’ olmasının ‘sözünden çıkmayacağı’ anlamına gelmediğini söyledi.

İnce, ‘Kemal bey benim abimdir, sözünü dinlerim’ demiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hedef birinci turda seçimi bitirmek” demesi üzerine şöyle konuşmuş: “Kemal bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum.”