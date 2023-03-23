Orman kanununa düzenleme: Çöp ve hafriyat dökmek suç sayılacak

Orman kanununa ilişkin düzenleme teklifi, Meclis’te kabul edildi.

Yasalaşan teklifte öne çıkan bazı düzenlemeler şöyle:

*Devlet ormanlarına nakil vasıtalarıyla yıkıntı veya inşaat atığı atmak ya da hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar ‘orman suçu’ sayılacak.

*Devlet ormanları içinde maden aranması, işletilmesi, madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesisleri kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni gerekecek.

*Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklardan faydalanılarak işgal, açma veya hangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerler ve buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesis, şahıslar adına tapuya tescil edilemeyecek. Buralara doğrudan doğruya bakanlıkça el konulacak.

*Orman yangınına yol açanmara verilen iki yıldan yedi yedi yıla kadar hapis cezası, bundan böyle üç yıldan 10 yıla kadar verilecek.