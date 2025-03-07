Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 500 işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatına 4 bin 500 geçici işçi alacak.

Fotoğraf: OGM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 25 Şubat’ta “8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız” demişti.

Kurumun Resmi Gazete’deki ilanına göre alınacak işçiler şöyle:

3 bin 105 orman işçisi

812 arazöz şoförü

160 dozer operatörü

233 greyder operatörü

122 ekskavatör operatörü

36 iş makinesi operatörü

32 traktör operatörü

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 10-14 Mart tarihlerinde yapılacak.

Başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak.

Kura yeri ve tarihi, İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.