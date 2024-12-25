Orkun Ün: Mesela İstanbul'da Raffles Hotel'de bir yılbaşı yemeği kişi başı 19 bin lira

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bunlar nasıl fiyatlar akıl alır gibi değil… Şöyle kısa örneklerle yazayım… Mesela İstanbul’da Raffles Hotel’de bir yılbaşı yemeği yemek isterseniz kişi başı 19 bin lira ödeyeceksiniz.

Kişi başı 19 bin lira!

Pes…

Sonra yine aynı çevredeki bazı etkinliklere baktım. Ajda Pekkan Şişli’de bir otelde sahne alacak.

En önden izlemenin bedeli 100 bin liraymış.

Kişi başı yani.

Bu fiyatları okuduktan sonra bir süre kendimle baş başa kalmalıyım.

Olacak şey değil çünkü.

4 kişi olsan 400 bin lira demek bu. Bu ücretin içine bahşişini oyunu buyunu katmıyorum bile.

Gerçi bu fiyatı veren bahşişe falan takmaz o da ayrı.

Bu yıl evden çıkmayıp evde sofra kurmak isteseniz yine ciddi fiyatlar ödeyeceksiniz.

Çünkü geçen yıla göre yüzde 100’den fazla arttı o sofraların maliyeti.

Orkun Ün’ün yazısı