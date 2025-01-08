Orkun Ün: İstanbul, trafikte New York’u da geçerek birinci sıraya yükselmiş

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Küresel trafik verilerine göre İstanbul, trafikte New York’u da geçerek birinci sıraya yükselmiş.

Veri bugün böyle yarın değişir bir şey diyemem.

Ama İstanbulluların trafikle cebelleştiği gerçeği hiçbir zaman değişmez.

Çok bariz problemler var.

Mesela Fulya.

Hakkı Yeten Caddesi’ne sırasıyla arabalar park ediyor polisler hemen 200 metre ileride bunu görmüyor.

Mesela Nişantaşı’na çıkan Ihlamur Yolu, Topağacı çevresi.

Otopark terörü yaşanıyor, isteyen durup dakikalarca birilerini bekliyor kimse ses etmiyor.

İşte size Valikonağı Caddesi… Sağlı sollu parkları geçtim kimse ışık mışık dinlemiyor kafasına göre ilerliyor.

İşin garibi polisler de ne kadar uğraşsa o noktayı çözemiyor.

Koskoca bir E-5’i tıkayan Okmeydanı sapağı.

Sapak girişinde polis bekliyor ama insanların son dakika yola katılma arzusu yüzünden trafik arkaya doğru kilometrelerce uzuyor, bu yıllardır böyle sürüp gidiyor.

Zorlu AVM önü.

Gel de çöz haydi. Turistleri getiren VIP araçlar mı dersin, sıra bekleyen taksiler mi dersin, yakınını indirenlerin umarsızca tavırları ya da valelerin arabaları almak için rahat rahat takılması mı dersin… Ne dersen de cehennem gibi orası.

Galataport önünü hiç konuşmayalım dilerseniz.

Girenin çıkamadığı bir bölge orası. Nereye baksanız siyah araçlar… İkişer sıra halinde park etmişler, yolu kafalarına göre daraltmışlar.

Tek çare büyük ama büyük cezalar.

Bence bu yöntem denenmeli…

Bakalım bir daha park edecekler mi…

Orkun Ün’ün yazısı