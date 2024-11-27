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Yaramazlara biraz batar!

Orkun Ün: Çiğ köfteyi Dubai çikolatası formunda yapıp satıyorlarmış

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Bir şeyi uzatmak konusunda, kabak tadı verdirtmek konusunda üzerimize yok…


Bir yerlerde gördüm Dubai muhallebisi koymuşlar canım muhallebimizin adını.

Sonra dehşete düşeceğim bir şey daha çıktı karşıma…

‘Dubai çiğ köftesi’ yazıyordu.

Bir terleme aldı beni, bir titreme, bir bayılma hissi… Çiğ köfteyi Dubai çikolatası formunda yapıp satıyorlarmış.

Bu saatten sonra başına ‘Dubai’ koyup satılan hiçbir şey alkış almaz, takdir toplamaz. Aksine güldürür, alay ettirir. Hızlıca vazgeçin artık bu tür şeylerden…

Orkun Ün’ün yazısı

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