Orhan Uğuroğlu: Yeniden yapılanmayı rantçı AKP iktidarına bırakmamalıyız

Sivil toplum kuruluşlarına deprem bölgesindeki yeniden yapılanma konusunda çok büyük görevler düşüyor.
“Hemen temel atma” açıklamaları unutulmasın ki iktidarın yandaş müteahhitlere rant dağıtma çağrısıdır.
Fay hattı dışında güvenli alanlara kentlerin yeniden inşası, tarihî değerlerin restore edilerek mevcut yerlerinde depreme dayanıklı hale getirilmesi için her kentli kentine sahip çıkmalıdır.
Deprem bölgesindeki kentlerimizin sahibiyiz.
Meslek odaları, STK’lar, muhalefet ve medya bu konuda çok duyarlı olmalıdır.
Yeniden yapılanmayı rantçı AKP iktidarına asla bırakmamalıyız.