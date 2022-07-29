Orhan Uğuroğlu: Vefasız olan Erdoğan’dır

Gerek Davutoğlu gerekse Babacan ile yaptığım sohbetlerde gördüm ki;

– İkisi de konularının uzmanı liyakat ve kariyer sahibi insanlar.

– Babacan ekonomiyi yönettiği dönem sonunda kişi başına düşen milli geliri 12 bin dolara çıkardı…

– Davutoğlu 7 Haziran 2015 seçimde tek başına iktidar olamayan AKP’yi 1 Kasım 2015 seçiminde yüzde 49,5 oy ile yeniden tek başına iktidar yaptı.

Eğer Davutoğlu liyakatsiz olsaydı Erdoğan AKP Genel Başkanı yapar mıydı?

Her ikisi de AKP’deki çöküşü engellemek için parti içinde mücadele ettiler ama dışlandılar.

“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” denir…

Davutoğlu ve Babacan AKP’deki çöküşün ortağı olmamak için onurlarıyla istifa edip ayrıldılar…

Vefasız olan Erdoğan’dır ki, bakın 2001 kurucu günlerinde yanında olan kaç kişi kaldı bugün yanında…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı