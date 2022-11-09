Orhan Uğuroğlu: Siyasi yargı, siyasi yasak

Süleyman Soylu’ya yanıt vermesine rağmen Ekrem İmamoğlu’na “kurul halinde çalışan YSK’ya hakaret etti” iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mahkeme, iddia makamının talebinin kabul edilmesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hâkimi Hüseyin Zengin, Haziran 2022’de, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesiyle, tayin zamanına 2,5 yıl daha varken Samsun’a sürüldü.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun başkanı kim?

–Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Anlaşıldı ki hukuki değil siyasi bir sürgün yaşandı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel aynı gün bu sürgünün gerekçesini şöyle yazdılar:

Eşi hamile olan Hüseyin Zengin de durumdan rahatsız olmuş olacak ki HSK’ye itiraz etti. Zira hiçbir gerekçe bu atamayı karşılamıyordu. Hadi birinci sebep gösterilse, bunun için bile somut delillerin olması gerekiyordu.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı