Orhan Uğuroğlu: ‘Şartlar uygulanırsa Öcalan’a ve 25 yılını dolduran müebbet hükümlülerine Umut Hakkı için düzenleme yapılacak’ yanıtı aldım

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Madem devletimizin projesi o halde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden bu işin içinde yok?

Bu soruyu da elbette AKP ve MHP kaynaklarıma sordum aynı yanıtı şöyle aldım.

“Eğer siyasi partiler mecliste anlaşırlar, ortak bir metin ortaya koyarlar, PKK kendisini kayıtsız şartsız lağveder, silahları ve suç işleyen teröristleri yargıya teslim ederse Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak bu anlaşmaya onay verecek.

Eğer devletin şartları uygulanırsa Öcalan’a ve 25 yılını dolduran tüm müebbet hükümlülerine Umut Hakkı verilmesi için hukuki düzenleme yapılacak.”

Demliler, “Demirtaş’ı umursamıyorlar” yazımdan sonra onunla da görüşeceklerini açıkladılar.

Toplumsal mutabakat sağlandıktan sonra, PKK’nın ve türevlerinin feshedilmesini ve terörün sonlanmasını kim istemez ki?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı