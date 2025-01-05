Orhan Uğuroğlu: Öcalan’ın tek bir hedefi var; Beni serbest bırakın

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Öcalan’ın tek bir hedefi var; Beni serbest bırakın.

DEM’lilerin de tek hedefi Kürt sorunu değil Öcalan’a aftır.

Selahattin Demirtaş’ı tamamen unuttular.

“Selo Başkan” dedikleri Demirtaş DEM’lilerin umurunda bile değil.

Varsa yoksa Öcalan’a af.

Desteği de MHP ve AKP’den buldular ki, Kürt sorunu Öcalan af ile çözülmüş olacak mı?

Amerika PKK uzantısı PKK ile PYD / YPG’ye Suriye’de verdiği desteği kesecek mi?

Peki Öcalan’a umut hakkı ve af için hangi hukuki yola ihtiyaç var?

Af kararı, anayasal ve hukuki bir tartışmaya yol açabilir.

Türkiye’deki ceza infaz sistemine göre, af, özellikle terör suçları için doğrudan uygulanabilir mi, yoksa anayasa ve hukuk çerçevesinde başka bir düzenleme gerekir mi?

Bu hukuki sorun nasıl çözülecek?

İnfaz Yasasının 107. Maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yıl sonra koşullu salıvermeden yararlanabilirler.

Ancak yasanın 107/6 maddesi devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar şartlı salıverilmeden yararlanamazlar.

Yaşamlarının sonuna dek cezaevinde kalırlar. Öcalan hukuken bu gruba giriyor.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı