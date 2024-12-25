Orhan Uğuroğlu: 'Muhafazakarım' diyen AKP sayesinde viski pazarı en çok büyüyen üçüncü ülke olduk

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Meclis bütçe görüşmelerinde CHP gurubu adına konuşan Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer çok çarpıcı açıklamalar yaptı ama özgür ya da yandaş saray medyasında hiç yankı bulmadı.

“Kapadokya’ya her yıl 4 milyon turist geliyor, tarihî ve doğal güzellikleri geziyor. Kimi de alkol tüketiyor. Alkol sağlığa zararlı, tüketici yine de tüketiyor” diyen Gürer AKP meclis grup sıralarına bakarak şunları söyledi;

“Eğer yerli rakı, bira içerse yüzde 50 vergi ödüyor, viski içerse yüzde 1 vergi ödüyor.

İngiliz viskisi ülkemizde 2005 yılında 776 bin 572 litre tüketilirken 2023 yılında AKP’nin sayesinde 28 milyon 653 bin 486 litreye çıkmış.

‘Muhafazakarım’ diyen AKP iktidarı sayesinde dünyada en çok viski pazarı büyüyen Çin ve Hindistan’dan sonra gelen üçüncü ülke olduk.

Yerli rakı geriliyor, yerli arpadan yapılan bira durduruluyor.”

Gürer bakıyor ki muhafazakar AKP milletvekilleri hiç üstlerine almıyor ve umursamıyorlar konuşmasına devam ederken daha çarpıcı şekilde şöyle devam ediyor:

“İngiliz viskisi koşturuluyor.

Muhafazakâr iktidar, çiftçinin mazotundan yüzde 20 vergi alıyor ama İngiliz’in viskisinde yüzde 1 alıyor. Bunu sormak lazım,

Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın cebinde İngiliz pasaportu var da oraya kıyak mı geçiyor?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı