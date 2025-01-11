Orhan Uğuroğlu: Fidan, ‘umut hakkı’ görüşmelerini ‘senaryo’ olarak değerlendirdi

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Hakan Fidan’ın, “11 yıl sonra yine aynı senaryo ile karşı karşıyayız” sözü de çok çarpıcı.

Fidan, MHP liderinin DEM ve Öcalan ile başlattığı ‘umut Hakkı’ görüşmelerini çok ilginç bir şekilde ‘senaryo’ olarak değerlendirdi.

Bununla da kalmadı Fidan ve şunları söyledi:

“Ama bizim devlet olarak siyaset olarak hesabımız kitabımız bu türden varsayımsal konular üzerinden değil daha rasyonel gerçekçi saplamalar üzerinden olmak durumunda.”

Onun için biz teknik analizleri profesyonel bir şekilde yapıyoruz.

Bu tehdit analizini yaptıktan sonra tehdidi ortadan kaldırmak için ne türden diplomatik araçlara ihtiyaç var ne türden askeri, istihbari araçlara ihtiyaç var bunları tespit edip yolumuza devam ediyoruz.

Amacımız bizim düşmanımız olan bir tehdidi ortadan kaldırmak.

Tehdit ya kendini bize düşman etmekten çıkartacak ve biz bunu doğrulayabileceğiz.

“Ya da başka boyuta evrilecek. Ya da ortadan kaybolacak.”

Fidan’ın bu sözleri şu gerçeği apaçık ortaya koydu:

MHP’nin siyaseten başlattığı senaryoyu Fidan ‘varsayımsal’ olarak değerlendirdi.

İktidarın yürüttüğü senaryoyu ise ‘teknik analizleri profesyonel’ yaparak ‘tehdidi ortadan kaldırmak’ diye ortaya koydu.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı