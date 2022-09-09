Orhan Uğuroğlu: Erken seçim kararını Bahçeli veriyor

Bir ihtimal daha var; Muhalefet erken seçime, “Kasım 2022’de evet” derse ne olur?

–Bahçeli ve Erdoğan ne der?

1 Ekim’de açılacak Meclis’e AKP tarafından 60 güne indirilen seçim takvimi başlangıcını göz önüne alarak yasa teklifi verilse muhalefet, kuşku yok ki, “evet” der…

360 sıkıntısı kolayca aşılır.

20 ya da 27 Kasım 2022’de rahatlıkla erken seçim yapılır. Erdoğan da böylece 3. kez aday olma muradına anayasal hak olarak kavuşur… Sonuç olarak tevazu göstermeden söyleyeyim ki;

–Erdoğan’ın 3. kez adaylığı konusunda tüm yazdıklarım gerçekleşiyor…

Ve yine tarih tekerrür ediyor;

–Erken Seçim kararını Devlet Bahçeli veriyor…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı