Orhan Uğuroğlu: Erdoğan ve Bahçeli, ‘yağma ve talan düzenini’ kabullenmiş durumdalar

Cumhur İttifakı anlaşılan o ki BBP lideri Mustafa Destici’nin, “ağzından çıkacak tek bir cümle” ile yerle bir olacak…

Kazım Birtane, Cumhur İttifakı’nın, “her türlü hırsızlığı, yağma ve talan düzenini” açıklamalıdır.

Mustafa Destici anlaşılan öyle önemli bilgilere sahip ki “ağzından çıkacak tek bir cümle” ile Cumhur İttifakı 2023 seçimini kaybedecek.

“Her türlü hırsızlık ile yağma ve talan” Türk ceza kanununa göre suç olduğundan gerek Destici gerekse Birtane bildiklerini cumhuriyet savcılarına da, kamuoyuna da açıklamak zorundadırlar.

Kaldı ki ne AKP’li Recep Tayyip Erdoğan’dan ne de MHP’li Devlet Bahçeli’den bu konuda “tık” yok.

“Sükut ikrardan gelir” der atalarımız…

Cumhur İttifakı’nın eş başkanları Erdoğan ve Bahçeli, “yağma ve talan düzenini” kabullenmiş durumdalar…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı