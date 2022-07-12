Orhan Uğuroğlu: Erdoğan eğer yasayı çiğnemeden aday olmak istiyorsa iki yol daha var

Erdoğan;
Eğer Anayasa ve yasayı çiğnemeden aday olmak istiyorsan 2 yol daha var:
Birinci yol;
-AKP milletvekilleri; Meclis’e “2018’de cumhurbaşkanı seçilen kişi birinci kez seçilmiş sayılır” hükmü olan bir maddelik bir anayasa değişikliği teklifi versin.
Erdoğan sen de Meclis’te grubu bulunan muhalefet partilerinin liderlerine şöyle çağrı yap;
-“Madem zamanında yapılacak seçimde benimle yarışıp yenmek istiyorsunuz o halde gelin anayasa değişikliğine oy verin, aday olayım…”
Biliyorum ki senin kibrin ve senin hırsın muhalefet partisi liderlerine bu çağrıyı yapmaz.
Belki de seni o koltuğa oturtan Devlet Bahçeli bu çağrıyı yapar…
İkinci yol;
Bu yıl Kasım ayında erken seçim yap ve 3. kez cumhurbaşkanı adayı ol.
Muhalefet partileri buna dünden razı.