Orhan Uğuroğlu: Erdoğan eğer yasayı çiğnemeden aday olmak istiyorsa iki yol daha var

Erdoğan;

Eğer Anayasa ve yasayı çiğnemeden aday olmak istiyorsan 2 yol daha var:

Birinci yol;

-AKP milletvekilleri; Meclis’e “2018’de cumhurbaşkanı seçilen kişi birinci kez seçilmiş sayılır” hükmü olan bir maddelik bir anayasa değişikliği teklifi versin.

Erdoğan sen de Meclis’te grubu bulunan muhalefet partilerinin liderlerine şöyle çağrı yap;

-“Madem zamanında yapılacak seçimde benimle yarışıp yenmek istiyorsunuz o halde gelin anayasa değişikliğine oy verin, aday olayım…”

Biliyorum ki senin kibrin ve senin hırsın muhalefet partisi liderlerine bu çağrıyı yapmaz.

Belki de seni o koltuğa oturtan Devlet Bahçeli bu çağrıyı yapar…

İkinci yol;

Bu yıl Kasım ayında erken seçim yap ve 3. kez cumhurbaşkanı adayı ol.

Muhalefet partileri buna dünden razı.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı