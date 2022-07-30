Orhan Uğuroğlu: Erdoğan 2023 seçiminden önce HDP kapansın istemiyor

Yandaş yorumcu HDP’nin kapatılması konusunda diyor ki;

–“HDP kapatılırsa bu AKP’ye de Erdoğan’a da zarar verir, oy kaybına uğrar…”

Ne yani şehitlerimin kanları yerde kalmasın, teröre destek veren partiler cezalandırılsın ilkesinden vaz mı geçeceğiz AKP iktidarda kalsın diye…

“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” derler…

İyi polis, kötü polis örneği mi yaşanıyor?

MHP ve Devlet Bahçeli en sert şekilde diyor ki;

-HDP kapatılsın…

Peki, AKP ve Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?

-Kapatılsın mı kapatılmasın mı?

AKP’ye yakın yorumcunun sözlerinden bir algı yaratılmak istendiğini düşünüyorum.

Anlaşılan o ki 2023 seçiminden önce;

-AKP ve Erdoğan HDP kapansın istemiyor…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı