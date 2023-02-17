Orhan Uğuroğlu: Deprem doğal afet AKP siyasi afet

Selçuk Tepeli dedi ki, “Bir yeni Türkiye…”

Önce Selçuk kardeşimi teşekkür ediyor ve kutluyorum.

Sonra da Erinç hocama teşekkür ediyor ve kutluyorum.

Akademik bir tespit olarak AKP’nin millete değil rantçılara hizmet ettiği,

Fakirden aldığı vergilerle zengin yandaş müteahhitlere rant dağıttığı, bu kadar net bir şekilde ortaya hiç konulmamıştı.

Rantçıları da ikiye ayırdı Prof. Yeldan;

-Yandaş iş insanları…

-Cemaat ve tarikatlar…

Bu söyleşi bir gerçeği net şekilde ortaya çıkardı:

–Deprem doğal afet, AKP ise siyasi afet…

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli hiç utanmadan milleti de gazetecileri de muhalefeti de “depremden sonra hesap soracağız” diye tehdit ediyorlar.

Erdoğan da Bahçeli de bilin ki bir çok hesabı seçimde millet sizden soracak…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı