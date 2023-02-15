Orhan Uğuroğlu: Deprem bölgesinde kahkahalarla gezmeye utanmadılar

AKP iktidarı Türk milletinin yüz karası oldu.

Recep Tayyip Erdoğan ile eş Başkan Doktor Devlet Bahçeli’nin kurduğu ucube Tek Adam Rejimi enkaz altında kaldı.

Bahçeli deprem felaketi yaşayan bölgeye de memleketi Osmaniye’ye de gidemedi.

Sosyal medyada villasının fotoğrafları paylaşıldı ki hasar görmemiş.

O halde neden gitsin ki?

Hatta geçen hafta Meclis grup toplantısını bile yaptı sanki binlerce depremzede hayatını kaybetmemiş gibi siyaset yapmaya devam etti.

Deprem bölgesinde Erdoğan ve AKP’liler çocukları kalkan yapıp demeç vermeye utanmadılar.

Deprem bölgesine yardıma koşan siyasilere hakaretler yağdırmaya hiç utanmadılar.

Sarayın bakanı AKP Genel Başkan Vekili deprem bölgesinde kahkahalarla gezmeye utanmadılar.

Bakanları hâlâ yalan üstüne yalan söylüyorlar.

AFAD daha önce de yazdım Afet oldu…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı