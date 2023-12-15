Orhan Uğuroğlu: Cumhurbaşkanının oğlu ve belediye başkanının oğlu

İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mohamud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud elini kolunu sallayarak Dubai’ye kaçtı.

Somali Cumhurbaşkanı Türkiye’ye karşı minnet borçlu iken oğlunun kaçmasına onay verdi.

Türkiye’de büyük tepki doğmasına rağmen oğlunu Türkiye’ye geriye göndererek yargılanmasını sağlamıyor.

25 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu 18 yaşındaki Ahmet Burak Erdoğan, Mayıs 1998’de 34 ABR 93 plakalı aracı ile Türk Sanat Müziği sanatçısı Sevim Tanürek’e çarparak ölümüne neden oldu.

17 Haziran 2001’de Hürriyet gazetesinde eşi Ahmet Tanürek’in şu demeci yer aldı:

“Tayyip’in oğlu kırmızı ışıkta hızla geçiyor. Peşine siren çalarak ekip takılıyor. Kaçarken, yaya geçidine 5 metre kala eşime çarpıyor. 30 metre sürüklüyor.

Yakalandığında polislere Tayyip’in oğlu olduğunu söylüyor.

Zaten o andan itibaren her şey değişti. Karakola gittik, çocuğun ehliyetini sormuyorlar. Polislere bunu hatırlattığımızda ‘Siz ukalalık etmeyin, biz ne yapacağımızı biliriz’ dediler.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı